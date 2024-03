“Hanno vinto i bambini” di Gianluigi Cosi filastrocche e canzoni d’autore con le illustrazioni di Enzo De Giorgi.

Le filastrocche di Gianluigi affrontano tanti argomenti: dalla sostenibilità ambientale con “Difendiamo la terra”, alla sensibilità dei bambini con “I bambini sentono tutto”, alla mamma con “Chiamo la mamma”, al rapporto nonno-nipote, alla sicurezza stradale, al riciclo e tanto altro; sono tutte dense di insegnamenti, fortemente educative, veicolo principale della parola verso la comprensione della realtà.

Scrive Mavi Ferramosca nella prefazione: «L’autore ci accompagna nell’ultima sezione con delle canzoni ad una familiarità con la rima, conducendo il lettore a comprendere che conta sia la parola che la metrica ed insieme permettono di “giocare divertendosi”.

Il ritmo è presente in noi, nel nostro corpo, da quando siamo nel ventre materno attraverso il respiro e il battito del cuore quindi la nostra propensione al ritmo è innata.

Gianluigi Cosi permette al lettore di “cantare senza musica”, come diceva Pessoa, attraverso filastrocche non sempre musicate e di cantare con la musica ascoltando e leggendo le canzoni. L’autore esprime pensieri ed emozioni mettendo musica nelle parole, come nella canzone “I bambini di Kiev” sulle vicende della guerra russo-ucraina ovvero in “Ninna nanna silenziosa”.

Giocare con le parole per i bambini è di fondamentale importanza nello sviluppo di abilità collegate all’uso creativo della lingua, fa leva su quella che viene definita “lucidità innata del bambino” secondo Ardissino.

Le filastrocche e le rime sono finestre verso la creatività, possono risvegliare quello che secondo Guilford è il pensiero divergente.

Lo stesso Gianni Rodari che l’autore nomina nella dedica iniziale credeva nel valore formativo della poesia per la mente infantile, per la sensibilità dei bambini e per la loro iniziazione letteraria.»

L’Autore

Gianluigi Cosi è nato a Brindisi, il 24 marzo 1976, dove attualmente vive e lavora.

Cantautore e scrittore scrive canzoni e ha partecipato a vari concorsi canori. E’ fondatore de “I Rinoplastici” una tribute band dedicata a Rino Gaetano. Inoltre, porta in giro con la sua fedele chitarra, uno spettacolo dal titolo “Ci vuole un fiore” cantando Endrigo e leggendo Rodari che considera suo maestro ispiratore.

Con Il Raggio Verde ha pubblicato “Betta Caretta”, “Camilla Clorofilla e il bosco che brilla”, “Iole Girasole e i prati in fiore”, e la raccolta di poesie “Nessuno bacia Biancaneve”.

GIANLUIGI COSI

Hanno vinto i bambini

filastrocche rime canzoni per supereroi

In copertina e all’interno illustrazioni di Enzo De Giorgi

2024, p.64, €12,00

ISBN: 979-12-80556-60-8