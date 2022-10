Arriva la prima vittoria stagionale per la Happy Casa Brindisi di fronte al pubblico amico del PalaPentassuglia con il punteggio di 77-70 sulla Gevi Napoli. Il primo derby del sud va ai biancoazzurri capaci di dominare nel primo tempo, resistere alla sfuriata ospite nel terzo quarto e piazzare la stoccata decisiva nel finale.

Dopo un avvio sprint guidati da capitan Burnell (13 punti e 14 di valutazione in 26 minuti) la Happy Casa trova subito il vantaggio in doppia cifra e vola sul 41-25 annichilendo Napoli grazie a un’ottima applicazione difensiva e capacità di punire la difesa ospite. Riismaa e Mezzanotte si rendono protagonisti di punti importanti e il PalaPentassuglia si infiamma di passione.

Al rientro dagli spogliatoi la reazione della Gevi è veemente risalendo la china grazie al ritrovato Johnson top scorer del match a quota 16 punti. Gli ospiti passano in vantaggio sul 59-61 sognando lo sgambetto ma sul più bello vengono respinti dal parziale di 12-0 firmato quasi interamente da Reed, autore dei suoi primi 8 punti del match. La spallata è decisiva ai fini degli ultimi minuti in cui la Happy Casa gestisce il vantaggio e festeggia davanti ai suoi tifosi.

Mercoledì sera esordio in FIBA Europe Cup PalaPentassuglia contro il team di Kiev del Budelvnyk. Biglietti in vendita al costo di €10 in tutti i settori: il ricavato sarà donato alla popolazione ucraina.

HAPPY CASA BRINDISI-GEVI NAPOLI: 77-70 (29-19, 44-31, 59-55, 77-70)

HAPPY CASA BRINDISI: Etou 6 (3/5, 0/2, 3 r.), Burnell 13 (5/6, 1/2, 3 r,), Reed 10 (3/9, 0/2, 6 r.), Bowman 6 (3/5, 0/4, 6 r.), Mascolo 7 (2/6, 1/2, 7 r.), Mezzanotte 6 (0/2, 2/2, 3 r.), Riismaa 8 (1/3, 2/5, 1 r.), Bayehe 6 (2/3, 1 r.), Perkins 15 (5/8, 0/1, 6 r.), Vitucci ne, Malaventura ne, Bocevski ne. All.: Vitucci.

GEVI NAPOLI: Zerini 10 (3/3, 1/2, 1 r.), Johnson 16 (7/14, 0/1, 5 r.), Michineau 9 (1/4, 2/5, 3 r.), Dellosto, Uglietti 5 (2/2, 0/1 3 r.), Williams 10 (5/7, 6 r.), Stewart 9 (0/6, 2/6, 2 r.), Zanotti 5 (1/1, 1/3, 3 r.), Matera ne, Howard ne. All.: Buscaglia.

ARBITRI: Sahin – Borgioni – Nicolini.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 11/14, Napoli 9/14. Perc. tiro: Brindisi 30/67 (6/20 da tre, ro 9, rd 31), Napoli 27/62 (7/20 da tre, ro 5, rd 28).

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi