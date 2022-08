È ufficialmente iniziato il ritiro della Happy Casa Brindisi per la stagione sportiva 2022/23. Giocatori e staff tecnico sono arrivati in Molise presso la struttura ‘Hotel Centrum Palace’, hotel e resorts a quattro stelle a Campobasso, casa biancoazzurra fino al 4 settembre.

Un luogo ideale, dotato di tutti i confort, servizi e strutture ideali dove poter abbinare il fondamentale lavoro di preparazione fisica all’altrettanto preziosa fase di riposo, relax e tempo libero.

Durante il soggiorno in Molise la Happy Casa Brindisi sarà ospite de ‘La Molisana Magnolia Basket Campobasso’, squadra cestistica femminile protagonista nella massima serie italiana, utilizzando la struttura de ‘La Molisana Arena’, per il lavoro sul campo da basket.

Al termine di questi dieci giorni di lavoro, sabato 3 settembre si disputerà la prima amichevole ufficiale di precampionato con la Gevi Napoli. Per l’occasione il palazzetto di Campobasso accoglierà addetti ai lavori, tifosi locali e ospiti per una vera festa di sport. La palla a due è fissata per le ore 19:00.

Presenti al ritiro tutti gli atleti biancoazzurri ad eccezione di Harrison, al rientro in Italia continuerà la fase di riabilitazione e lavoro differenziato, e di Ky Bowman in arrivo nelle prossime ore a Brindisi. Il play americano, dopo aver completato le visite mediche, raggiungerà la squadra a Campobasso. Prenderanno parte al ritiro anche i giovani atleti Mario De Donno (2004), Marco Vitucci (2004), Alessio Schifeo (2005) e Niccolò Malaventura (2005) che durante l’anno saranno protagonisti nel settore giovanile NBB e in prima squadra aggregandosi al gruppo della Serie A.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi