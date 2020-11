Happy Casa Brindisi comunica con soddisfazione il rinnovo contrattuale di partnership con Unibed Materassi, azienda che da tanti anni sostiene la pallacanestro brindisina.

Un rinnovo che lega ancor più l’azienda leader in Puglia nella produzione e commercializzazione di sistemi di riposo alla realtà cestistica più importante del sud Italia.

Materassi ergonomici, in memory foam, memory hd, watergel e ioni d’argento: è importante scegliere materiali qualitativamente validi e che rispondano a caratteristiche ben definite e regolamentate. Unibed ha fatto della qualità dei processi produttivi, un valore irrinunciabile.

I supporti ergonomici esclusivi consentono di scegliere la soluzione migliore per sostenere il tuo corpo e favorire il giusto sonno, ogni elemento è stato prodotto trovando la perfetta alchimia tra cura, passione, scienza, artigianato e tecnologia.

I punti vendita regionali Unibed Materassi sono situati a Brindisi in via Bastioni San Giorgio n. 31-33-35, a Mesagne in via Mannarino, 1, a Lecce in Via Giacomo Leopardi, 120 e a Taranto in Viale Virgilio, 119.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi