In osservanza dell’Ordinanza Regionale che disciplina l’estensione al pubblico di manifestazioni sportive al chiuso e nel rispetto dei protocolli ufficiali vigenti della Federazione Italiana Pallacanestro e Regione Puglia, la New Basket Brindisi Spa ha predisposto tutte le condizioni igienico-sanitarie necessarie per garantire il corretto distanziamento sociale anti Covid.

L’ingresso al Palasport “Elio Pentassuglia” sarà garantito a partire dalle ore 17:00 di domenica 04 ottobre 2020 (palla a due ore 19:00) seguendo varchi personalizzati in base alla categoria del biglietto acquistato.

In prossimità degli accessi al campo di gioco saranno posizionate apposite area controllo con personale addetto alla rivelazione della temperatura corporea e del nominativo corrispondente. In caso di temperatura superiore ai 37.5°C non potrà essere in alcun modo garantita la presenza all’evento.

POSSESSORI DI BIGLIETTO PARTERRE:

-Ingresso prioritario dal cancello n.3

-Rilevazione temperatura al checkpoint

-Accesso al posto dalla porta ‘H parterre’

-Uscita fine partita dalla porta ‘G’

POSSESSORI DI BIGLIETTO TRIBUNA A-B:

-Ingresso prioritario dal cancello n.3

-Rilevazione temperatura al checkpoint

-Accesso al posto dalla porta ‘H tribuna’

-Uscita fine partita dalla porta ‘4’

POSSESSORI DI BIGLIETTO CURVA GIALLA E VERDE

-Ingresso prioritario dal cancello n.5

-Rilevazione temperatura al checkpoint

-Accesso al posto dalla porta ‘2’

-Uscita fine partita dalla porta ‘3’

Durante lo svolgimento della partita lo speaker ricorderà le procedure di corretto deflusso dall’impianto di gioco. Si invita il pubblico presente alla massima collaborazione al fine di evitare ogni possibile forma di assembramento rimanendo al proprio posto, indossando correttamente la mascherina per tutta la durata dell’evento.

I biglietti rimanenti saranno messi in vendita domani mattina in fase libera senza prelazioni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al New Basket Store. Il botteghino del palasport rimarrà chiuso il giorno della partita.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi