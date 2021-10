La XV edizione della Race for the Cure quest’anno farà tappa anche a Brindisi per sensibilizzare alla prevenzione del tumore del seno e raccogliere fondi a favore dei progetti di Komen Italia.

Anche se in scala ridotta, la ripartenza delle Race può contribuire a superare le tante difficoltà che il Covid-19 ha determinato in campo oncologico e rappresentare un forte segnale di speranza per le oltre 56.000 donne che nel corso del 2021 affronteranno un tumore del seno in Italia.

Per questa edizione, la tradizionale corsa non avrà luogo ma a Brindisi sono stati programmate due manifestazioni per sensibilizzare alla prevenzione del tumore e raccogliere fondi a favore dei progetti di Komen Italia dedicati alle donne che affrontano la malattia: chiunque, a fronte di una donazione di 13 euro, potrà ricevere la shopper e la maglia ufficiale della Race for the Cure.

– In occasione dell’anticipo della quarta giornata LBA contro la Fortitudo Kigili Bologna in programma venerdì 15 Ottobre alle ore 20:30 al PalaPentassuglia, i giocatori della Happy Casa Brindisi indosseranno nel prepartita le t-shirt ‘Race for the Cure 2021’. Una rappresentativa di volontarie del Comitato Regionale Puglia Susan G. Komen Italia sarà presente con uno stand allestito all’ingresso del palasport

– Il 16 ottobre, alle ore 16 presso la Piazzetta Sottile De Falco, partirà una Passeggiata culturale in rosa; una visita guidata sul tema della presenza femminile nei monumenti, nelle iscrizioni e nelle raffigurazioni artistiche a Brindisi. L’evento si svolge con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione delle volontarie Komen gruppo Civetta e la Fondazione Tonino Di Giulio con una visita sulla presenza della donna nella storia dell’arte.

La partecipazione è gratuita, con obbligo di green pass e prenotazione entro il 15 ottobre al numero 3470921569. Per evitare assembramenti i partecipanti saranno divisi in due turni in partenza da Piazzetta Sottile De Falco alle ore 16 ed alle ore 17.30.