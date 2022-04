NUTRIBULLET TREVISO-HAPPY CASA BRINDISI: 96-90 (24-28, 50-50, 76-76, 96-90)

NUTRIBULLET TREVISO: Jurkatamm 4 (1/3 da 3, 1 r.), Russell 25 (8/13, 1/2, 3 r.), Faggian ne, Bortolani 27 (2/5, 5/6, 1 r.), Pellizzari ne, Imbrò 2 (1/2, 0/5, 5 r.), Chillo 5 (1/1, 1/3, 2 r.), Sims 12 (6/9, 0/1, 7 r.), Sokolowski 7 (1/3, 1/5, 1 r.), Jones 7 (3/3, 2 r.), Akele 5 (1/1, 1/1, 3 r.), Vettori ne. All.: Nicola.

HAPPY CASA BRINDISI: Gentile 21 (8/14, 1/2, 7 r.), Zanelli 8 (1/2, 1/1, 1 r,), Harrison 21 (2/4, 5/10, 4 r.), Visconti 3 (1/2 da tre, 2 r.), Gaspardo 12 (3/6, 2/5, 9 r.), Redivo (0/2, 2 r.), De Zeeuw 3 (1/2, 3 r.), Clark 2 (1/1, 0/4), Perkins 20 (6/13, 1/1, 3 r.), Guido ne, Vitucci ne. All.: Vitucci.

ARBITRI: Martolini – Borgioni – Valzani.

NOTE – Tiri liberi: Treviso 18/22, Brindisi 13/18. Perc. tiro: Treviso 34/64 (10/26 da tre, ro 4, rd 27), Brindisi 33/68 (8/25 da tre, ro 9, rd 27). Fallo tecnico: Jones, Perkins, De Zeeuw al 20’ (50-50).

Arriva la quinta sconfitta consecutiva per la Happy Casa Brindisi che capitola nel finale al PalaVerde di Treviso dopo una partita estremamente equilibrata e combattuta per tutto l’arco dei quaranta minuti. I biancoazzurri pagano a caro prezzo l’ultimo quarto da soli 14 punti realizzati (8 di Gentile, 4 di Harrison e 2 di Gaspardo) al cospetto di un match ad altissimo punteggio, in cui gli attacchi hanno avuto la meglio sulle difese. Career high da 27 punti per Giordano Bortolani, 21 punti a testa per Harrison e Gentile.

I primi punti della partita portano la firma di Alessandro Gentile per la Happy Casa e DeWayne Russell per la Nutribullet. Perkins e Gaspardo trovano subito la via del canestro dalla linea dei 6.75 metri ma Treviso risponde colpo su colpo in fase offensiva sfruttando la buona vena realizzativa degli esterni Russell-Bortolani (22-24 al minuto otto). Wes Clark fa il suo ingresso segnando il ritorno in campo con il proprio marchio di fabbrica: palleggio, arresto e tiro. Sokolowski e Imbrò mettono la freccia del sorpasso a inizio secondo quarto (31-28) piazzando un break di 7-0. Sale l’intensità difensiva dei padroni di casa e Brindisi si aggrappa a Nick Perkins autore di 5 punti consecutivi dei 7 totali di squadra dal 10’ al 15’ minuto. Coach Vitucci decide di abbassare il quintetto con Redivo-Harrison-Visconti ritrovando fluidità di gioco e vantaggio sul 43-47. Dall’altra parte è Bortolani a scatenarsi con 14 punti e 4/5 da tre nel solo primo tempo (50-50). A gioco fermo triplo fallo tecnico fischiato a Perkins, De Zeeuw e Jones, protagonisti di un faccia a faccia, che costa il terzo fallo personale al pivot americano della Happy Casa. Russell e Sims timbrano il +5 al rientro in campo ma Harrison e Gentile non sono da meno (62-67 al 25’). Bortolani continua a essere il terminale offensivo principale di Treviso in grande spolvero consentendo ai suoi di impattare nuovamente la contesa sul 76-76 al 30’. La stanchezza e la tensione fanno da padrone l’approccio all’ultimo quarto, condizionato da palle perse e percentuali basse. Gentile si prende le responsabilità con 6 punti di fila costruiti in post basso (83-85 al 36’). Dal +3 con la tripla di Harrison, Bortolani e Russell invertono la rotta (90-88 a 100 secondi dalla fine) ma Gentile pareggia aiutandosi con la tabella. Akele buca la difesa brindisina sotto canestro, Gentile non replica e Russell mette il canestro della staffa a 15” dal termine. Treviso torna a vincere al PalaVerde.

Si ritorna al PalaPentassuglia per la prossima partita di campionato di domenica 24 aprile contro l’Allianz Trieste; palla a due ore 18:30.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi