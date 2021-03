I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un 49enne del luogo, in atto sottoposto all’obbligo di dimora.

In particolare, nella serata del 29 marzo, l’uomo, a piedi, ha tentato di eludere il controllo degli operanti, liberandosi nel frangente di un involucro successivamente recuperato dai militari e contenente 11 grammi circa di hashish, suddivisi in dosi. Il medesimo, fermato dopo un breve inseguimento, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di 100 euro in banconote di vario taglio, verosimile provento di attività di spaccio.

La conseguente perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 12 grammi della medesima sostanza, nascosti in una intercapedine del mobile in cucina, oltre a 2.230 euro in contanti, ritenuto illecito guadagno, un bilancino digitale di precisione e vario materiale per il confezionamento della sostanza in dosi. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 49enne è stato rimesso in libertà.

Ad Erchie, invecem i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione degli accertamenti, hanno proceduto all’arresto di un 43enne del luogo, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. In particolare, l’uomo è stato fermato nel mentre viaggiava alla guida della sua autovettura e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, occultati in un calzino, destinati per lo spaccio. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e l’arrestato, al termine delle formalità rito, è stato rimesso in libertà come disposto dall’Autorità Giudiziaria.