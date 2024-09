Finalmente svelati i nomi dei cinque finalisti di “Giallo e Nero di Puglia 2024” riservato ai romanzi editi. Ad aggiudicarsi la finale sono i romanzi degli autori di seguito indicati in rigoroso ordine alfabetico:

Francesca Bertuzzi con “La Star”, edito da Giunti

Piera Carlomagno con “Il taglio freddo della Luna”, edito da RCS

Valeria Corciolani con “Abbaiare alla Luna”, edito da Indomitus Publishing

Giuliano Pasini con “È così che si muore”, edito da Piemme

Paolo Roversi con “L’ombra della solitudine”, edito da Marsilio Editori

La selezione dei romanzi finalisti è stata affidata a una giuria di qualità formata da Barbara Perna, scrittrice e direttrice artistica del festival “Giallo e Nero di Puglia”, nonché dagli autori di fama nazionale Gabriella Genisi, Giuseppina Torregrossa, Gian Andrea Cerone, oltre al sindaco della Città di Brindisi, Giuseppe Marchionna. La giuria di qualità ha individuato i romanzi finalisti tra i quindici romanzi che erano stati precedentemente scelti dal comitato organizzatore del festival letterario, scelti a loro volta nel novero dei cinquanta lavori iscritti al concorso da parte di ben venti case editrici. Il successo di partecipazione di scrittori e case editrici hanno definitivamente consacrato il festival “Giallo e Nero di Puglia” come consolidato punto di riferimento sia per gli amanti di questo genere letterario, che per gli operatori dell’editoria italiana. Inoltre, in questi giorni arriverà nelle librerie il romanzo vincitore dell’edizione 2023 di “Giallo e Nero di Puglia” riservato ai romanzi inediti dal titolo “Il tempo trafitto”, di Ilaria Ferramosca, edito da Giunti Editore, partner della manifestazione.

Il festival “Giallo e Nero di Puglia” si sta caratterizzando per le molteplici presentazioni di romanzi di questo particolare genere letterario che portano a Brindisi autrici e autori conosciuti dagli appassionati e che diventano testimonial della bellezza e della ricchezza monumentale della città di Brindisi e della sua millenaria cultura. Ora la parola passa alla giuria popolare composta da trentacinque cittadini, librai e book blogger che operano nel mondo social, che avranno il compito di leggere e individuare con votazione popolare il vincitore di “Giallo e Nero di Puglia 2024” riservato ai romanzi editi.

Ufficio stampa

Fondazione Nuovo Teatro Verdi