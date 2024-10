“Lo sforzo dell’Amministrazione comunale resta confermato per una biblioteca comunale sempre più inclusiva ed aperta a tutti. Una biblioteca che ha servito il territorio restando sempre aperta, anche quando si sono svolti lavori utili per riqualificarla”: Così il sindaco di San Vito dei Normanni, Silvana Errico, a conclusione dell’incontro, promosso dall’Amministrazione comunale – Assessorato alla Cultura, su “I compleanni di mons. Annibale De Leo”, svoltosi ieri pomeriggio nella sala conferenze del Chiostro dei Domenicani.

Introdotto dall’assessore alla Cultura, Alessandra Pennella, l’incontro ha visto l’intervento del giornalista Angelo Sconosciuto, che ha trattato del 50° anniversario della pubblicazione del volume “Del rito greco nella Chiesa di Brindisi” guardando in particolare la copia posseduta dalla “Giovanni XXIII” ed appartenente al “Fondo Piacentino”, lo studioso sanvitese che quel volume studiò apportandovi chiose.

La relazione sullo spessore culturale di mons. Annibale De Leo, sulla lungimiranza del presule nell’intravedere gli scenari futuri, sull’apertura mentale dell’uomo di cultura che volle per la “sua biblioteca pubblica, cioè aperta a tutti, l’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert senza censura ecclesiastica” è stata svolta da Katiuscia Di Rocco, Direttrice della biblioteca pubblica arcivescovile “Annibale De Leo” di Brindisi. Ha esordito, la relatrice, leggendo proprio le considerazioni che la copia dell’Encyclopédie acquistata da mons. De Leo fece immaginariamente nelle ore successive alla collocazione fra i libri del presule, “in buona compagnia con altri libri che descrivono il sapere universale, esaltando lo spirito di ricerca e la necessità di conoscenza senza pregiudizi”.