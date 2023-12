Dal premio Oscar per «Bohemian Rhapsody», «L’ora più buia» e «La teoria del tutto» arriva il testo teatrale da cui è stato tratto un film Netflix di grande successo: «I due Papi» con Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo (https://www.youtube.com/watch?v=FIC4tev2ca8), per la regia di Giancarlo Nicoletti.

Lo spettacolo, che inaugura la stagione teatrale del Comune di Fasano organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, sarà in scena al teatro Kennedy di Fasano, giovedì 7 dicembre (ore 20.30).

Una commedia di straordinaria forza emotiva che racconta le fondamenta del ponte tra conservatorismo e riformismo della chiesa cattolica attraverso il confronto-scontro tagliente, intelligente e profondo tra Benedetto XVI e Papa Francesco.

«La straordinaria risposta di pubblico che sta accompagnando l’inizio di questa nuova stagione di prosa – dice l’assessora alla Cultura del Comune di Fasano Cinzia Caroli – provoca in noi grande emozione e motivazione a continuare su questa strada. La richiesta di abbonamenti e di singoli biglietti ha superato le più rosee aspettative, ciò significa che il pubblico riconosce il valore del teatro e soprattutto delle scelte che sono state fatte, questo ci induce a perseverare, consapevoli della responsabilità che abbiamo di fare scelte ispirate a qualità e serietà nel rispetto del pubblico tutto e dei giovani in particolare»

Torna anche per questa stagione, l’atteso appuntamento con DIETRO LE QUINTE, il progetto di formazione del pubblico, realizzato in collaborazione con Equilibrio Dinamico, rivolto alle scuole e al pubblico con appuntamenti di formazione e incontri con le compagnie ospiti.

INFO: https://www.teatropubblicopugliese.it/comune/Fasano/

