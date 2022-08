L’appuntamento con la kermesse di Affaritaliani.it è dal 26 al 28 agosto in Puglia, dove sono attesi i principali big politici per discutere dei temi elettorali più caldi.

A Ceglie Messapica si riaccendono i riflettori su La Piazza – Il bene comune, la kermesse organizzata da Affaritaliani.it che quest’anno si concentrerà inevitabilmente sulle prossime elezioni per il rinnovo del parlamento. Per la quinta edizione consecutiva, dal 26 al 28 agosto, la cittadina della provincia di Brindisi si trasformerà nel centro del dibattito politico italiano. Saranno tanti i temi sul tavolo di un evento che in pochi anni ha saputo conquistarsi il suo spazio, diventando un importante punto di riferimento per giornalisti e politici, ma anche per semplici cittadini che vorrebbero capire meglio le dinamiche della politica nel nostro Paese, attraverso le analisi e i commenti degli esperti.

“ Chi sarà il prossimo premier? Sarà donna? Le elezioni daranno ragione ai sondaggi che vedono in testa Giorgia Meloni? Il prossimo sarà dunque un governo di centrodestra? E a sinistra riuscirà il PD a unire i tanti cespugli rossi e verdi in campo? E il nuovo Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte riuscirà a ricavarsi un ruolo determinante per i futuri nuovi assetti politico-istituzionali? “, si legge nel comunicato stampa di presentazione della kermesse. Saranno questi, infatti, i temi principali de La Piazza – Il bene comune, che quest’anno cadrà a circa un mese esatto dalle elezioni.

Tra gli ospiti della tre giorni ci saranno anche:

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia;

Matteo Salvini, leader della Lega;

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle;

Antonio Tajani, Vicepresidente di Forza Italia;

Francesco Boccia, Responsabile Autonomie territoriali ed Enti Locali Partito Democratico;

Antonio Misiani, ex Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Partito Democratico;

Marco Rizzo, Segretario Generale del Partito Comunista.

Questo il programma dettagliato degli interventi:

Venerdì 26 Agosto 2022

Roberto Baldassari, sondaggista e Direttore Generale di Lab210

Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia

Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia

Raffaele Fitto, Europarlamentare di Fratelli d’Italia

Fabrizio Tatarella, membro della Fondazione Giuseppe Tatarella

Sabato 27 Agosto 2022

Roberto Baldassari, sondaggista e Direttore Generale di Lab210

Antonio Misiani, ex Viceministro dell’Economia e delle Finanze e Responsabile economico del Partito Democratico

Luca Palamara, ex Magistrato ed ex membro CSM

Matteo Salvini, Segretario della Lega

Lucia Azzolina, ex Ministro dell’Istruzione, Impegno Civico

Fabrizio Pregliasco, virologo presso Università degli Studi di Milano e Direttore Sanitario dell’IRCCS, Istituto ortopedico Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano

Claudio Durigon, Deputato della Lega, ex Sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Marcello Minenna, economista e Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli

Domenica 28 Agosto 2022

Marco Rizzo, Segretario Generale del Partito Comunista e cofondatore di Italia Sovrana e Popolare

Giuseppe Conte, Presidente del Movimento Cinque Stelle

Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia

Stefano Fassina, Deputato di Liberi e Uguali

Francesco Boccia, Responsabile Autonomie territoriali ed Enti Locali e componente della Segreteria del Partito Democratico