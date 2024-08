Torna la grande musica della New Music Promotion per la kermesse “Stupor Mundi – Il Suono della Maraviglia” arrivano al Foro Boario di Ostuni i Pooh.

Una serie di concerti imperdibili per rivivere ancora una volta la storia dei Pooh attraverso i loro più grandi successi, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” (capolavoro della band uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a “Dammi solo un minuto”, solo per citarne alcuni.

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i POOH hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

“L’emozione è sempre tanta, anche dopo tutti questi anni, il palco poi è sempre stata la nostra prima casa e ci dà ancora oggi una scarica di adrenalina incredibile. È il posto in cui siamo davvero a contatto con quel pubblico che ringraziamo ogni giorno da quasi 60 anni per il sostegno e l’amore che ci dà – affermano i Pooh. Crediamo che una carriera così lunga abbia diversi ingredienti: passione, sacrificio, dedizione, la gavetta, quella vera. Abbiamo sempre lavorato tanto, sacrificando anche un po’ delle nostre vite private e poi come in ogni cosa ci vuole un pizzico di fortuna.

Affrontiamo queste location con tantissimo rispetto e con tanta meraviglia, per noi suonare in posti del genere, che tutto il mondo ci invidia, è un grandissimo onore. Abbiamo deciso infatti di mantenere un palco minimal per non coprire la bellezza di ciò che ci circonda. A Venezia ad esempio alle nostre spalle ci sarà un ledwall trasparente dove verranno proiettate immagini ma che nei momenti in cui sarà spento mostrerà la bellezza di Piazza San Marco.

Con la scomparsa di Valerio e di Stefano abbiamo perso sicuramente due fratelli, nella vita e nel lavoro. Ma loro in realtà sono sempre con noi sul palco, Valerio e Stefano erano i nostri poeti, hanno scritto successi immortali che noi portiamo tutte le sere in scena, e non smettiamo mai di ricordarli. Ogni sera sul palco c’è un momento in cui Stefano canta sul ledwall alle nostre spalle e noi lo accompagniamo.

Abbiamo richiamato Riccardo per il nostro tour per i 50 anni di carriera nel 2016, Riccardo è una persona stupenda che porta il sole ovunque vada oltre che un grande artista. Siamo tornati insieme allora e ci siamo trovati così bene da coinvolgerlo anche l’anno scorso quando abbiamo deciso di ripartire con i grandi eventi negli stadi, il resto è storia…

Noi ci emozioniamo insieme al nostro pubblico, quando cantiamo certi brani, ricordiamo il momento in cui quel brano è nato, dove eravamo, e gli anni che sono passati. Poi vediamo il pubblico emozionarsi davanti a noi e pensiamo a quanto sia bello far parte in qualche modo di un pezzettino della loro vita” – concludono.

I biglietti sono in prevendita su Ticketone e punti vendita e prevendite abituali.