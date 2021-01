Giovedì 7 gennaio si è tenuto il primo Consiglio Comunale del 2021. Nel corso della seduta è stato approvato il bilancio consolidato dell’Ente.

Il bilancio consolidato, la cui approvazione è obbligatoria, ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica complessiva prodotta dall’azione amministrativa attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

“Il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio consolidato relativo all’anno 2019 – dichiara l’Assessora al Bilancio Antonella Iurlaro – questo atto obbligatorio testimonia il buono stato di salute del nostro Comune dal punto di vista economico – finanziario. La solidità è una premessa essenziale per poter lavorare al meglio per la Città e affrontare le conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria.”

In materia economica, inoltre, il Consiglio Comunale ha adottato una disciplina provvisoria propedeutica all’adozione del canone unico patrimoniale, così come previsto dalla normativa nazionale. Il nuovo strumento, una volta adottato, accorperà i cosiddetti tributi minori, in particolare la concessione di suolo pubblico e l’autorizzazione ed esposizione pubblicitaria.

“Abbiamo adottato una disciplina provvisoria per la gestione dei tributi minori in attesa di introdurre in via definitiva il canone unico patrimoniale che è un adempimento obbligatorio previsto dalla normativa nazionale – spiega l’Assessora Iurlaro – questo strumento, che non comporterà ulteriori spese per i cittadini, in prospettiva semplificherà gli adempimenti dei contribuenti che dovranno misurarsi con uno strumento tributario unico.”

