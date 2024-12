Due giorni di creatività e collaborazione (il 17 e il 18 dicembre al Molo 12 Coworking & Maker Space – alias Palazzo Guerrieri) per trasformare le idee dei giovani in imprese del futuro. L’hackathon ha rappresentato la seconda fase del programma «Youth Brindisi», una maratona creativa organizzata da Startup4School e il Comune di Brindisi in cui studenti provenienti da varie scuole della provincia, hanno dato forma alle loro idee, trasformando intuizioni in strategie concrete. Ad affiancarli professionisti pronti a guidare, ispirare e supportare i ragazzi passo dopo passo. Al termine dell’evento, una giuria ha selezionato i progetti con il maggiore potenziale per accedere alla fase successiva di incubazione.

Tra le idee sviluppate, CasaInsieme, proposta da nove studenti del Liceo Scientifico di Mesagne (Bocina Simone, Calò Paolo, Capodieci Sara, Cesi Gabriele, Cozza Michela, Nobile Gabriele, Rainó Giulia, Rini Sara, Veneziano Lorenzo), si è distinta per la sua originalità e visione sociale.

CasaInsieme è un progetto di co-abitazione intergenerazionale in cui gli anziani soli, con spazi abitativi disponibili, mettono a disposizione le proprie stanze per studenti fuori sede, offrendo loro un affitto ridotto rispetto al mercato tradizionale. Questo modello favorisce relazioni intergenerazionali, creando un ambiente di condivisione e supporto reciproco.

Youth Brindisi è un progetto finanziato dal fondo politiche giovanili e promosso da Anci, nell’ambito dell’avviso “Giovani e Impresa – Interventi locali per l’orientamento dei giovani alla cultura d’impresa”. Realizzato dal Comune di Brindisi insieme a una rete di partner strategici – tra cui The Qube Incubatore Certificato, Time Vision, Gaw Web Agency, Cna Brindisi e Confindustria Brindisi – il progetto mira a diffondere nei giovani il “seme” dell’intraprendenza e a dotarli di strumenti pratici per diventare i veri protagonisti del futuro sviluppo economico e imprenditoriale locale. L’iniziativa accompagna i ragazzi in un percorso che parte dall’ideazione e culmina nella realizzazione di progetti aziendali concreti, con l’obiettivo di generare un impatto significativo sulla crescita sociale ed economica del territorio brindisino.