Sud Sound System, la leggendaria band salentina, pioniera del raggamuffin e del dancehall style, torna per sorprendere, ancora una volta, i fan con un nuovo singolo “El Sonido de l’Alma” ft. Puccia – degli Après La Classe – disponibile da martedì 4 giugno per Salento Sound System in distribuzione Believe.

El sonido de l’alma celebra la libertà autentica della musica reggae, esplorando nuovi orizzonti musicali e avvicinandoli alle sonorità mediterranee distintive della band salentina. La collaborazione con Puccia, che contribuisce con la sua fisarmonica e il ritornello in spagnolo dal sapore gitano, dimostra la capacità dei Sud Sound System di amalgamarsi con altri artisti e influenze, pur mantenendo salde le proprie radici.

Fin dai loro esordi negli anni ’90 i Sud Sound System hanno rivoluzionato il panorama musicale italiano, portando il sound e l’energia della dancehall giamaicana nel cuore della cultura musicale italiana. Con testi che spaziano dall’impegno sociale alla celebrazione della vita, i Sud Sound System hanno dato vita a un genere unico che ha ispirato molti artisti.

I Sud Sound System presenteranno il nuovo singolo con Gianluca Ziza in diretta radio e social su Ciccio Riccio, vi aspettiamo in presenza dagli studi di Lab Creation, centro storico di Mesagne, questo giovedì alle 18,30 per incontrare i Sud Sound System.