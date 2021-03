La segreteria cittadina e il capogruppo consiliare di Idea per Brindisi ribadiscono a loro completa estraneità a qualsiasi iniziativa politica mirata alla presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Riccardo Rossi.

Dichiarano inoltre che nessuna iniziativa è stata concordata tra le forze politiche del Centro – Destra e che qualsiasi eventuale azione svolta da partiti o movimenti deve intendersi come iniziativa personale e non di schieramento.

La nostra posizione nasce dalla consapevolezza che non riteniamo di diventare strumento o grimaldello per qualche consigliere comunale di maggioranza che vuole utilizzare le forze politiche di opposizione per alzare il proprio prezzo verso il Sindaco o peggio ancora per avere una propria visibilità.

I problemi della citta’ sono tanti , la disoccupazione è galoppante, gli investimenti sono bloccati , l’incapacità amministrativa e’ sotto gli occhi di tutti i cittadini, qualcuno vuole continuare a giocare con le istituzioni, vuole continuare a fare giochi di palazzo che servono più a livello personale che al bene della citta’.

Se esistono, noi chiediamo agli ipotetici consiglieri di maggioranza ,che vogliono essere protagonisti della caduta del Sindaco Rossi, che si rechino presso un notaio depositando una mozione di sfiducia, la firmino per primi e Idea per Brindisi non farà mancare la propria .

Ma se qualcuno vuole giocare , prendendo in giro la citta’, diventando strumento di taluni o peggio cercando di strumentalizzare l’ opposizione , farebbe bene a dimettersi perché’ la città’ ha bisogno di responsabilità , di serietà , capacità ed esperienza e non di improvvisazione , superficialità e di continue ricerche di prebende personali .

Segreteria Cittadina IDEA per Brindisi