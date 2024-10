Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1° aprile 2019 è stata istituita la “Settimana Nazionale della Protezione Civile” che si svolge annualmente in concomitanza con la Giornata Internazionale per la riduzione dei Disastri Naturali, proclamata dalle Nazioni Unite, il 13 ottobre.

Le strutture di Protezione Civile per onorare tale data organizzano iniziative finalizzate a sensibilizzare la popolazione sui delicati temi della Protezione Civile, della resilienza e della riduzione dei rischi.

Il Comune di Fasano, anche per sensibilizzare la società civile e la popolazione sui temi della Protezione Civile, ha organizzato per domenica 13 ottobre 2024 alle ore 10 presso la Sala di rappresentanza a Palazzo di Città, una conferenza stampa – incontro al duplice scopo di presentare un innovativo progetto avviato per la tutela del territorio nei confronti degli incendi in generale e degli incendi boschivi, e per gettare le basi per creare, anche successivamente, momenti di confronto tra i protagonisti, i cittadini e i volontari di Protezione Civile organizzati e coordinati sul territorio. Sarà anche l’occasione per conoscere da vicino le strutture del volontariato che hanno collaborato sul territorio comunale con la Regione Puglia nell’attività di antincendio boschivo nel corso della estate 2024 e per presentare i risultati ottenuti e le esperienze vissute nelle ultime settimane.

Alla iniziativa saranno presenti il sindaco Francesco Zaccaria, l’assessore alla Protezione civile Gianluca Cisternino,

il responsabile Servizio comunale di Protezione civile Angelo Decarolis, il dirigente del Settore Lavori Pubblici Rosa Belfiore, il presidente volontari Protezione Civile Giannicola D’Amico, il dirigente Sezione Protezione Civile della Regione Puglia Barbara Valenzano e il presidente Comitato regionale di Protezione Civile Maurizio Bruno.

Ufficio Stampa

Città di Fasano