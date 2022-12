Sarà presentato giovedì 15 dicembre presso la Sala “Gino Strada” di Palazzo Granafei– Nervegna (via Duomo, 20) di Brindisi il romanzo di Nicola Ingrosso dal titolo “Tre donne all’improvviso” (Fides Edizioni). Dialogherà con l’autore Michele Bombacingo (scrittore ed editor). Interverranno Mimmo Tardio (giornalista e scrittore) e Gabriele D’Amelj Melodia (giornalista e scrittore). Inizio ore 18.30.

A causa dell’eccessiva dedizione al lavoro, Fabio Ranieri, ingegnere edile di successo, ha perso le tre donne della sua vita, la moglie Luisa e le adorate figlie Anna e Nelly, e da quel momento ha smesso di credere nell’amore, dedicandosi con ancora maggior zelo alla professione. Ma da un po’ di tempo una donna sconosciuta popola i suoi sogni, addolcendo le sue notti solitarie e riaprendo il suo cuore ferito alla speranza di un nuovo amore. Ma chi è la misteriosa donna del sogno che esita a svelarsi? Forse Sara, la giovane rampante collega che come un ciclone irrompe improvvisamente nella vita, non solo professionale, di Fabio? O la bellissima, prorompente, e al tempo stesso dolcissima, Giovanna, tanto perfetta da non sembrare reale? O, infine, una terza donna ancora senza nome? Parallelamente alla progettazione di un grandioso villaggio turistico nel cuore del Sud d’Italia – la sua più grande impresa –, Fabio Ranieri prova a lasciarsi alle spalle rimpianti e rimorsi e a rimettersi in gioco per dare un senso diverso, e più autentico, alla propria esistenza.

Nicola Ingrosso è collaboratore e consulente del Gruppo Fortis-Parco Culturale di Fasano e dell’istituto Dante Alighieri Formazione di Fasano. Collabora inoltre con il settimanale Agenda Brindisi ed è attualmente direttore responsabile della testata FasanoLive.com (editore ADV Apulia srl).