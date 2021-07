Un monologo, di rara intensità, per raccontare la storia di Michele Fazio, vittima innocente di una sparatoria tra clan rivali nelle strade di Bari vecchia il 12 luglio 2001.

A metterlo in scena, nei panni della madre del sedicenne, è l’attrice e regista brindisina Sara Bevilacqua.

Il monologo “Stc ddo’ – Io sto qua” (drammaturgia di Osvaldo Capraro) è in programma alle ore 21 di lunedì 2 agosto, nel Chiostro dei Domenicani, ed è inserito nel calendario degli eventi estivi confezionato dall’Assessorato Comunale alla Cultura (obbligatoria la prenotazione dei posti allo 0831 951368).

A dare ulteriore spessore alla serata, l’annunciata presenza del papà e della mamma di Michele Fazio, Pinuccio e Lella, che da quel brutto giorno di 20 anni fa rappresentano un vero e proprio simbolo dell’antimafia e della legalità e si impegnano quotidianamente a mantenere alta la fiamma della speranza e della lotta alla criminalità.