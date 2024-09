Si terrà venerdì 13 settembre, presso l’atrio del Castello comunale di Mesagne a partire dalle ore 20.30, lo spettacolo teatrale organizzato nell’ambito della rassegna “Canta e danza la vita”. Terzo appuntamento estivo della Fondazione Opera Beato Bartolo di Latiano, l’appuntamento porta in scena “Il Barbiere dei Sogni”, con gli attori delle comunità riabilitative che la Fondazione gestisce e in collaborazione con gli attori delle associazioni del territorio. Sono quindici in tutto, per la regia di Rosario Diviggiano, coordinatore della comunità “L’Amicizia” e teatroterapeuta.

La bellezza come cura, intesa come inclusione sociale, riscatto e diritto alla cittadinanza attiva: sono i temi che la compagnia teatrale coltiva da oltre un decennio con passione e impegno. L’evento è patrocinato dalla città di Mesagne, l’ingresso per assistere è gratuito.