Sarà la danza contemporanea ad inaugurare la BPA Summer Edition 2026, il cartellone estivo del Brindisi Performing Arts Festival, diretto dal coreografo Vito Alfarano e organizzato da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica in collaborazione con il Comune di Carovigno. Mercoledì 1 luglio, alle ore 21.00, Piazza ‘Nzegna ospiterà TRIPLE BILL INTERNATIONAL, una serata che riunisce tre produzioni provenienti da Italia e Corea del Sud in un unico appuntamento dedicato alla ricerca coreografica contemporanea. L’ingresso è gratuito.

Una serata che mette al centro il dialogo tra culture differenti, confermando la vocazione internazionale del festival e la volontà di creare occasioni di incontro tra artisti, territori e pubblici 1attraverso il linguaggio universale della danza. Sul palco si alterneranno tre opere accomunate dall’attenzione al corpo come strumento di riflessione sulla contemporaneità, pur sviluppando poetiche e linguaggi differenti. Ad aprire la serata sarà Shut Up!, produzione di AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, con regia e coreografia di Francesco Biasi.

Lo spettacolo, vincitore del bando SIAE “Per Chi Crea”, dopo una tournée internazionale tra Spagna, Germania, Croazia e Georgia, propone una riflessione sulla dualità dell’essere umano, sul conflitto tra libertà e controllo e sui meccanismi di manipolazione delle coscienze.

Seguirà Eco di Silenzio, della Compagnia Fabula Saltica, ideato da ESENCO Dance Movement e firmato da Cassandra Bianco e Antonella Albanese, nato nell’ambito del progetto ministeriale Giovani Autori Under 35.

Una creazione che indaga la fragilità, il timore del giudizio e il bisogno universale di essere accolti.

Chiuderà la serata la compagnia coreana Park Na Hoon Dance Company con AHOPSAN (The Nine Mountains), coreografia di Na Hoon Park, realizzata con il supporto del Busan Arts Council. Un viaggio fisico e simbolico che racconta la ricerca del proprio orientamento e dell’equilibrio attraverso la metafora delle “nove montagne”, trasformando il movimento in una riflessione poetica sulla condizione umana.

L’evento nasce dalla collaborazione tra AlphaZTL, Brindisi Performing Arts Festival e Busan Cultural Foundation, rafforzando il dialogo artistico tra la Puglia e la Corea del Sud e confermando la vocazione internazionale del festival.

La serata è realizzata a sostegno del Salento Pride, riaffermando i valori di inclusione, dialogo e partecipazione che caratterizzano l’intero progetto culturale del BPA Festival.

TRIPLE BILL INTERNATIONAL

📅 Mercoledì 1 luglio 2026

🕘 Ore 21.00

📍 Piazza ‘Nzegna – Carovigno (BR)

🎟 Ingresso gratuito

Reel: https://youtube.com/shorts/jWmEbDFK2gQ?si=5z8lnTZ3KD5qtfNH

Associazione Compagnia d’Arte Dinamica AlphaZTL