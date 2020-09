La SSD Brindisi FC comunica che è stato definito il programma riguardante il ritiro precampionato. Il raduno della squadra e staff è fissato per domani pomeriggio, 31 agosto, presso lo stadio Franco Fanuzzi. Alle ore 15,00 è prevista la partenza per Camigliatello Silano, sui monti della Sila, in provincia di Cosenza. Arrivo programmato in serata, dove alloggeranno all’Hotel Meranda. Il ritorno è previsto per il 12 settembre con partenza da Camigliatello Silano dopo pranzo. Arrivo previsto a Brindisi in serata. Dopo un giorno di riposo riprenderanno gli allenamenti lunedì 14 settembre presso lo stadio Franco Fanuzzi.

Comunicato stampa SSD Brindisi FC