“Ai fini di una puntuale informazione su un tema sul quale notizie infondate rischiano di alimentare un clima di dannosa confusione, si comunica che il centro vaccinale predisposto a Mesagne nella palestra della Scuola elementare “Giovanni Falcone” è pronto per la somministrazione dei vaccini, ma che mancano i vaccini. Nella giornata di oggi, lunedì 29 marzo, si stanno effettuando solo i richiami presso i centri vaccinali di Brindisi e Fasano, quindi solo per coloro che hanno già ricevuto la prima dose. Tutto gli altri centri della provincia di Brindisi sono chiusi.

Si invitano le persone individuate dal piano vaccinale regionale a continuare, comunque, a prenotarsi secondo le modalità previste: la prenotazione consentirà, infatti, di acquisire priorità. Appena saranno disponibili nuove scorte di vaccini, la Asl provvederà a ricontattare gli interessati già prenotati, informando della possibilità di ricevere il vaccino presso l’hub vaccinale del proprio comune di residenza, nel nostro caso Mesagne”.

Una nota del presidente della Commissione sanità Mauro Vizzino.

“La città di Mesagne è pronta ad affrontare il delicato compito della vaccinazione di tutta la popolazione, partendo dalle categorie a rischio e dagli anziani. La struttura realizzata presso la scuola elementare “Falcone” è stata ultimata e, a pieno regime, sarà possibile erogare sino a mille vaccini al giorno.

Il problema, come è ben noto, è rappresentato dall’assenza di vaccini, che comunque dovrebbero arrivare in Puglia nei prossimi giorni.

Quelli disponibili vengono utilizzati presso gli hub vaccinali di Brindisi e Fasano per iniettare le seconde dosi.

Nel frattempo, però, chi ha un’età tra i 79 ed i 60 anni può prenotarsi presso la piattaforma informatica www.lapugliativaccina.regione.puglia.it, oppure telefonando al numero verde 800.71.39.31 o anche recandosi presso le farmacie autorizzate.

Sarà cura dell’Asl comunicare giorno, orario e luogo in cui ciascun cittadino richiedente potrà vaccinarsi”./comunicato