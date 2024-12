Dialetto, radici e tradizioni in versi è un intreccio culturale di commistioni a cura di Emanuele Castrignanò. Poesie in dialetto edite dal poeta mesagnese saranno condivise dalla voce dello stesso autore presso la sede della associazione culturale “Il cigno blu” di Brindisi di Francesca Romana Intiglietta.

La riscoperta continua delle nostre radici e il mantenimento della memoria collettiva riguardo al dialetto come lingua altra da preservare sono alcuni dei fili conduttori dell’attività culturale di lettura che si terrà martedì 03 dicembre alle ore 18.30, in via Carmine 127 a Brindisi.

La vita quotidiana affrontata nelle scritture di Castrignanò con toni vivaci e pennellate di veracita’ caratterizzeranno inoltre l’incontro con l’abile esperienza di scrittura dell’ospite della serata.

L’ingresso è libero e gratuito. Una opportunità ai fruitori della cultura di conoscere la nuova associazione culturale.

Associazione culturale “Il cigno blu”