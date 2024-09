Tornerà per la terza volta ad indossare la maglia dell’US Città di Fasano l’attaccante Vincenzo Corvino, classe ’91, già autore in divisa biancazzurra di 54 reti (e 21 assist) in 121 presenze tra Serie D, Coppa Italia Serie D e Coppa Italia, numeri a cui si aggiungono le 15 marcature tra Eccellenza e Coppa Italia Eccellenza nel primo anno per il club di via Salvo D’Acquisto.

L’estroso calciatore salentino, utilizzabile sia come esterno che come trequartista, calcherà dunque il Vito Curlo per la 6^ stagione: dal 2017 al 2020 la prima esperienza e, dopo un passaggio a Taranto, dal 2021 al 2023 la seconda, con tanto di titolo di capocannoniere del Girone H nell’ultimo campionato ai piedi della Selva (con 17 goal nell’annata 2022/23).

In precedenza Vincenzo Corvino aveva giocato per Nardò, Monopoli, Brindisi e Chieti, mentre nello scorso torneo si è diviso tra Campobasso e Casarano, per poi approdare brevemente in estate nella Pistoiese, compagine per cui ha disputato un solo spezzone di gara.

“Sono molto contento di tornare a Fasano e di riabbracciare la città ed i tifosi – dichiara il prolifico atleta – Suderò e onorerò ogni domenica la maglia del club che considero casa, così come ho sempre fatto nelle mie precedenti esperienze qui”.

Il talentuoso attaccante sarà a disposizione di mister Gaetano Iannini già domenica, nel match della 4^ giornata che si disputerà nello stadio “Salvatore Calise” di Forio d’Ischia, con fischio d’inizio alle ore 15.

