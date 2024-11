Passeggiando per via Tarantini a Brindisi, non si può non entrare, nello studio dell’Associazione Culturale “Il Garofano Verde”, senza rimanere incantati dall’esposizione fotografica, dedicata all’artista Iris Apfel “Il Colore, il segreto della vita” a cura di Angelo Raffaele Antelmi.

Angelo è lì, pronto ad accoglierci, con indosso un abito di sua creazione, che richiama l’abbigliamento della meravigliosa artista Iris Apfel, con i suoi eccentrici occhiali e l’eleganza delle sue movenze.

Entriamo ed è subito un trionfo di colori, immagini, ben catalogate dell’artista, raccontano la sua vita, la sua innata creatività.

Un’artista eclettica, che si impone subito nel campo della moda, per passare al sodalizio artistico e lavorativo con il marito Carl Apfel, creando la famosa industria tessile la “Old Wild Weavers”, dove la stessa, si è distinta come interior designer e disegnatrice di tessuti, progettando gli interni della Casa Bianca, dalla Presidenza di Truman a quella di Clinton.

Iris Apfel è diventata un’icona di pensiero, nota per il suo anticonformismo, la sua spiccata intelligenza e la sua voce, sempre fuori dal coro.

Ormai centenaria, nel 2019, firma un contratto, con la nota agenzia americana IMG Models, per curare la sua immagine e le future apparizioni come testimonial e modella.

Nonostante l’età è molto attiva sui social, diventando la prima e unica modella influencer, ancora in attività, all’età di 100 anni.

Morirà in Florida all’età di 102 anni.

Catturati da tanta eccentrica eleganza e da quel “barocco misurato”(I.A.), andiamo via, portandoci dentro le sue parole “Non mi vesto per farmi guardare, mi vesto per me stessa, se volete trovare il vostro stile, siate fedeli a voi stessi. È l’unica cosa che conta. L’elemento più importante di un vestito è la persona che c’è dentro”.

Grazie Angelo, per la cura e la meticolosa raccolta di immagini, riservate ad una grande donna, artista unica e icona per sempre.

Una mostra ben curata, degna di nota, che vale la pena visitare.

La mostra, inaugurata il 29 Novembre, resterà aperta sino al 6 gennaio 2025 dalle ore 17 alle ore 20, presso Associazione Culturale “ Il Garofano Verde” Via Tarantini 36 – Brindisi

di Giulia Cesaria