l Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi C.V.(CP) Fabrizio COKE ha voluto congratularsi con il Presidente Franco ROMANELLI dell’associazione VOGATORI REMURI BRINDISI e con tutto l’equipaggio per essersi classificati terzi alla XV^ edizione del Trofeo dell’Adriatico e alla XVIII^ edizione del Trofeo dei Gonfaloni tenutosi a Giovinazzo giorno 1 Agosto 2021, donando nell’occasione il Crest della Capitaneria di Porto di Brindisi.

Nell’occasione, auspicando il raggiungimento di traguardi e risultati sempre più prestigiosi ed esortandoli a portare sempre in alto il nome della città ed a diffondere la passione verso uno sport legato al mare facendo leva soprattutto sulle nuove generazioni, ha dato loro appuntamento al prossimo Palio dell’Arca di San Teodoro che si disputerà all’inizio di settembre nelle acque del porto di Brindisi in occasione della celebrazione delle festività dei Santi Patroni.