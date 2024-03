Il Prefetto Michela La Iacona ha ricevuto nella mattinata di ieri in visita istituzionale il Generale di Corpo d’Armata, Vito Augelli, Comandante Interregionale della Guardia di Finanza per l’Italia Meridionale, accompagnato dai Comandanti Regionale e Provinciale, il Generale di Divisione Fabrizio Toscano e il Col. Piergiorgio Vanni.

L’incontro, svoltosi in un clima di massima cordialità e proficua collaborazione, ha rappresentato l’occasione per un utile confronto sulle delicate funzioni svolte dalla Guardia di Finanza tese ad impedire ogni forma di distorsione delle attività economiche dai tentativi di infiltrazione della criminalità.

Il Prefetto ha tenuto ad esprimere il proprio sincero apprezzamento al Generale Augelli per la dedizione e la professionalità dimostrati dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle complesse attività del Corpo.