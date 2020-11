Anche il Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, dove è allestita una delle 150 stanze per l’ascolto protetto delle vittime di violenza, aderisce alla “giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” mediante l’illuminazione con luce arancione della Caserma, sede di questo Comando, prevista per le ore 18:00 odierne.

Si allega il comunicato stampa del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con il link al video realizzato da quell’Ufficio Cerimoniale.

https://we.tl/t-M3NM0vKlFg