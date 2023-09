Il Comune di Brindisi ha aderito all’iniziativa promossa da Fondazione Maratona Alzheimer che prevede l’allestimento in 100 piazze d’Italia di banchetti informativi, eventi sportivi e culturali, raccolta fondi a sostegno di progetti, in collaborazione con associazioni Alzheimer italiane, enti, residenze.

L’evento, in collaborazione con il Lions Club di Brindisi e la Società Cooperativa Eridano, è in calendario per il 24 settembre p.v. alle ore 17.30 presso la Sala Colonna di Palazzo Granafei Nervegna e prevede, oltre i saluti istituzionali a cura del Sindaco Giuseppe Marchionna, dell’Assessore alle Politiche Sociali Antonio Pisanelli, dell’Assessore alle Politiche Europee Ernestina Sicilia, una breve relazione del dr. Antonio Frascaro, psichiatra ed esperto in Malattie Neurodegenerative.

L’occasione sarà, inoltre, propizia per presentare il progetto ADRINCLUSIVE candidato dal Comune di Brindisi, in qualità di capofila, alla linea di finanziamento Interreg Italia – Croazia.

L’evento è gratuito e aperto a tutti