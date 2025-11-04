Il Comune di Brindisi ha pubblicato un bando di concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si sono resi disponibili in città.

L’iniziativa è dell’Assessorato al Patrimonio, che nella fase istruttoria ha operato in sintonia con l’Assessorato ai Servizi Sociali.

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione è il 2 gennaio 2026. Per le informazioni sulle modalità di partecipazione gli interessati potranno rivolgersi presso gli uffici del settore Patrimonio Immobiliare – Servizio Politiche abitative del Comune di Brindisi o inoltrando una richiesta all’indirizzo pec ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it.

Presso gli uffici dello Sportello Sociale (via Grazia Balsamo) sarà possibile ricevere assistenza per la compilazione dell’istanza di partecipazione.

“Abbiamo operato nel più breve tempo possibile – afferma l’Assessore al Patrimonio, Caterina Cozzolino – per venire incontro alle esigenze di chi vive il dramma, nella nostra città, dell’emergenza abitativa. Ovviamente si tratta di un primo intervento basato sulle abitazioni che sono già disponibili e su quelle che lo saranno nei prossimi mesi”.