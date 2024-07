Il Comune di Fasano informa che oggi, giovedì 11 luglio, è stato pubblicato il bando per rilasciare 19 nuove autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente. Un importante risultato dell’Amministrazione comunale che, come anticipato nell’incontro pubblico dello scorso 3 maggio, ha dato seguito allo sblocco di una incresciosa immobilità del settore NCC, fermo da 4 anni, in virtù di un decreto del Ministero che aveva di fatto congelato la possibilità per i Comuni di indire i bandi, in attesa di definire le caratteristiche tecniche del “Foglio di Servizio Elettronico”. Questo decreto però, lo scorso marzo è stato annullato dal TAR Lazio.

A fine giugno, decaduti i termini in cui il Governo o il Consiglio di Stato avrebbero potuto presentare opposizione alla sentenza del TAR, l’Amministrazione comunale si è subito adoperata per preparare ed indire il bando, risultando tra i primi comuni della regione Puglia ad adoperarsi per un settore, importantissimo per l’attività turistica del territorio, purtroppo in stato di stallo da troppi anni. Questo risultato è stato possibile anche grazie alla lungimiranza dell’Amministrazione comunale che, già nel novembre 2020, in Consiglio comunale, aveva approvato il “Regolamento TAXI e Autonoleggio con conducente”.

«Grazie a questo bando per 19 nuove autorizzazioni NCC – dice il sindaco Francesco Zaccaria –, siamo orgogliosi di essere tra i primi comuni in Puglia ad aver sbloccato una situazione penalizzante per un settore, quello dei servizi di trasporto con conducente, che è di vitale importanza per il sistema turistico locale, e che porterà nuove opportunità di lavoro e di crescita nel territorio, oltre a migliorare la qualità dell’offerta turistica. Questo importante risultato è il frutto di un lavoro partito alcuni anni fa, e che oggi finalmente da i suoi frutti tangibili. Un lavoro corale per il quale ringrazio il consigliere delegato Franco Mastro, l’assessore Giuseppe Galeota e l’ufficio attività produttive guidato da Beba Caldarazzo».

«La nostra città è tra le prime in Italia a sbloccare una situazione di stallo che perdurava da quattro anni a livello governativo – dice l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota–. Questo importante traguardo rappresenta un passo significativo verso lo sviluppo e la modernizzazione del nostro territorio, offrendo nuove opportunità economiche e migliorando la qualità dei servizi di mobilità per cittadini e visitatori. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al consigliere Mastro e all’ufficio SUAP, nella persona della dirigente Beba Caldarazzo, per l’impegno profuso nell’attenta e scrupolosa attività di ricognizione svolta negli ultimi anni. Invitiamo tutti gli interessati a prendere visione del bando e a partecipare attivamente a questa opportunità che contribuirà a rendere Fasano una città ancora più dinamica e accogliente».

Saranno prese in considerazione le domande pervenute entro il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

