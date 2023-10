Il Comune di Oria aderisce all’iniziativa “Ottobre Rosa” promuovendo un evento per richiamare l’attenzione della popolazione, non solo femminile, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla fondamentale importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce.

“Prosegue il nostro impegno nel divulgare l’importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce, anche in occasione dell’Ottobre Rosa. In questo mese dedicato alla sensibilizzazione sul cancro al seno, riteniamo che l’informazione sia fondamentale. L’evento che stiamo organizzando è molto più di una semplice iniziativa. E’ un passo significativo verso una comunità più consapevole ed informata, perché insieme possiamo fare la differenza. Le tematiche legate al cancro al seno coinvolgono numerose donne nella nostra comunità e, di conseguenza, le reti socio-familiari di appartenenza. Crediamo che fornendo educazione e sostegno possiamo rafforzare non solo la salute delle singole donne coinvolte, ma anche il tessuto sociale nel suo complesso. Invitiamo tutti i cittadini di Oria a partecipare attivamente a questo evento. La prevenzione è un atto d’amore verso se stessi e verso coloro che amiamo” sostiene l’Assessore ai Servizi Sociali e Sanitari Dott.ssa Elena Marrazzi.

Nel corso dell’evento interverranno diversi attori sociali e sanitari per una visione a 360° rispetto al delicato tema e in tale occasione sarà, inoltre, inaugurata l’Esposizione “Ri-tratti rosa”, visionabile gratuitamente fino al 31 ottobre 2023, presso la sede di Palazzo Martini. Le opere fotografiche, a seguito dell’esposizione, saranno donate al reparto Senologia Distretto SS 1 di Brindisi. Oltre all’ attività di sensibilizzazione sarà previsto un momento di convivialità “Aperitivo in Rosa” e allestito un angolo dedicato all’Estetica Oncologica APEO.

L’Amministrazione Comunale è dunque lieta di informarvi – al fine anche di darne ampia diffusione- relativamente all’evento “Ottobre Rosa, la prevenzione non ha età” che si terrà in data 24 Ottobre 2023 presso la sede di Palazzo Martini alle ore 18:30.

Comune di Oria (BR)

Ufficio Servizi Sociali