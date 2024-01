Il Comune di Oria è risultato vincitore dell’Avviso Pubblico della Regione Puglia per l’acquisto di attrezzature tecnico-sportive.

La circostanza permetterà l’allestimento di una zona fitness outdoor libera e gratuita nella suggestiva Villa Comunale, proiettando la città verso nuovi orizzonti di benessere e attività fisica accessibile a tutti.

A renderlo noto è l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Ferretti.

Il progetto, dettagliato e ambizioso, prevede l’installazione di attrezzi fitness all’avanguardia, aperti a tutti i cittadini senza alcun costo. Questa iniziativa si inserisce nel quadro più ampio dell’impegno dell’Amministrazione Comunale per promuovere uno stile di vita sano e attivo, contribuendo a rendere Oria una città sempre più inclusiva e attenta al benessere dei propri abitanti.

Il cuore del progetto è rappresentato dall’introduzione di attrezzi fitness da esterno, progettati per adattarsi alle esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente dall’età o dalle abilità fisiche. L’area sarà accessibile gratuitamente, sottolineando la volontà dell’Amministrazione di eliminare ogni barriera economica alla pratica sportiva.

La vittoria del bando, non solo conferma la capacità dell’Amministrazione di acquisire finanziamenti rilevanti in tempi brevi ma evidenzia anche l’impegno costante nel promuovere la diffusione della pratica sportiva in forme innovative e accessibili. Particolare enfasi è stata posta sull’inclusione, con attrezzature adatte anche a persone con disabilità motoria, dimostrando la visione all’avanguardia di Oria nel promuovere una società equa e inclusiva.