Il Consiglio Provinciale di Brindisi, riunitosi oggi in via ordinaria ed urgenza in 1^ convocazione con 10 presenti su 13, ha esaminato e approvato all’unanimità tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1. Approvazione Verbali sedute di Consiglio Provinciale del 28 e 29 novembre 2024;

2. Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni – triennio 2025 – 2027;

3. Approvazione “Programma Triennale delle Opere Pubbliche” e “Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi” della Provincia di Brindisi, per il triennio 2025/2027;

4. Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027 – Adozione;

5. Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 – Adozione;

6. Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Brindisi alla data del 31.12.2023; art. 20 d. lgs 175/2016;

7. Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 – I annualità – Art. 175, comma 3 lett. c) – Applicazione quota del risultato di amministrazione costituita dagli accantonamenti risultanti dall’ultimo rendiconto approvato, per le finalità cui sono destinate;

8. Convenzione per l’affidamento delle attività di “Recupero, cura e liberazione di fauna selvatica del centro territoriale di prima accoglienza” – Adeguamento canone mese di gennaio 2010. Debito fuori bilancio;

9. Riconoscimento debiti fuori bilancio in relazione a Provvedimenti esecutivi, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett.a) del D.L.vo 267/2000, emesse dal TAR e dal Consiglio di Stato”;

10. Riconoscimento debiti fuori bilancio in relazione a Provvedimenti esecutivi, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett.a) del D.L.vo 267/2000, emesse da Corte d’Appello di Lecce e Corte di Giustizia Tributaria di Lecce”;

11. Riconoscimento debiti fuori bilancio in relazione a Provvedimenti esecutivi, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett.a) del D.L.vo 267/2000, emesse dal Tribunale e Giudice di Pace di Brindisi”;

12. Revoca delibera di Consiglio Provinciale, n. 33 del 30.09.2024.

Appuntamento a lunedì 30 dicembre alle ore 10.00 con l’Assemblea dei Sindaci e a seguire con la nuova seduta del Consiglio provinciale per l’approvazione definitiva del bilancio di previsione.

Si ricorda che, a seguito dell’installazione del nuovo impianto di video conferenza nella sala consiliare, la riunione è stata interamente ripresa e trasmessa in diretta streaming. Sul portale dedicato https://provinciabrindisi.consiglicloud.it è già disponibile la registrazione integrale.