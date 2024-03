Il Consiglio Provinciale di Brindisi, riunitosi oggi in 1^ convocazione con 10 presenti, ha esaminato e approvato tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali di Consiglio Provinciale sedute del 06 e 07 febbraio 2024;

2. Bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 – Adozione;

3. Riconoscimento debiti fuori bilancio in relazione a provvedimenti esecutivi, ai sensi

dell’art. 194, comma 1, lett.a) del D. L.vo 267/2000.

Domani, venerdì 15 marzo alle ore 10,00, si riunirà l’Assemblea dei Sindaci per l’esame dei seguenti argomenti:

1. Approvazione verbale seduta Assemblea dei Sindaci del 07 febbraio 2024;

2. Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 – Parere dell’Assemblea dei Sindaci.

A seguire, nella stessa giornata, si terrà il Consiglio Provinciale, in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, alle ore 11,00.

Questo l’argomento iscritto all’ordine del giorno:

1. Bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 – Approvazione definitiva.