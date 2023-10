Il Consiglio Provinciale di Brindisi, riunitosi oggi in 1^ convocazione con 11 presenti, ha esaminato e approvato tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta di Consiglio Provinciale del 31.07.2023;

2. III variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2023/2025 ex art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

3. IV variazione al Bilancio di previsione 2023-2025;

4. Approvazione Bilancio consolidato della Provincia di Brindisi ai sensi del principio contabile applicato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – Esercizio 2022;

I consiglieri hanno infine proceduto alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori della Provincia di Brindisi per il triennio 2023/2026: Elisa Perez è stata eletta all’unanimità Presidente dell’organo di revisione economico finanziario. I componenti del Collegio sono Giovanni Mario Fiorentino e Arcangela Vinci.

Il Presidente della Provincia Toni Matarrelli ha espresso la sua gratitudine nei confronti dei revisori uscenti per l’egregio lavoro svolto in questi anni.

Al termine dei lavori, su richiesta del consigliere provinciale Cavaliere, è stata convocata la conferenza dei capigruppo per convocare un consiglio provinciale monotematico sulla STP programmato per il prossimo 16 ottobre.

Brindisi, 2 ottobre 2023