Il Consiglio Provinciale di Brindisi, riunitosi oggi in via ordinaria ed urgente in 2^ convocazione con 10 presenti, ha esaminato e approvato all’unanimità tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute di Consiglio Provinciale del 30 e 31 luglio 2024;

2. Approvazione Bilancio consolidato della Provincia di Brindisi ai sensi del principio contabile applicato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – Esercizio 2023;

3. III variazione ordinaria al Bilancio di Previsione 2024 – 2026;

4. Trasporto Pubblico Locale di competenza dell’ATO della Provincia di Brindisi. Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 07.05.2021 recante atto di indirizzo per l’espletamento delle procedure di affidamento del Servizi urbani ed extraurbani della provincia di Brindisi – REVOCA;

5. Individuazione, ai sensi dell’articolo 197, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri localizzativi definiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani;

6. Manutenzione ordinaria e straordinaria del piano viabile e verde della rete stradale provinciale”. Debito fuori bilancio;

7. Cassa integrazione in deroga. Costi sostenuti per contributo addizionale e trattamento di fine rapporto per il mese di settembre 2017. Debito fuori bilancio;

8. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione del tipo fotovoltaico. Debito fuori bilancio;

9. Manutenzione ordinaria e straordinaria del piano viabile e verde della rete stradale provinciale”. Ripristino attraversamento stradale lungo la S.P. n. 33 Carovigno – Belvedere. Debito fuori bilancio;

10. Manutenzione ordinaria e straordinaria del piano viabile e verde della rete stradale provinciale”. Servizio di rimozione cartellonistica abusiva e interventi per incidenti sulla rete stradale provinciale. Debito fuori bilancio;

11. Interdizione temporanea al traffico della S.P. n° 51 “Oria-Cellino S.M.” dall’intersezione con la S.P. n° 74 “Mesagne-San Pancrazio S.no” all’intersezione con la ex S.S. 605 “Mesagne-San Donaci” per motivi urgenti e di sicurezza pubblica e di pubblico interesse per caduta alberi. Debito fuori bilancio;

12. Manutenzione ordinaria del verde pubblico della provincia di Brindisi. Interventi di manutenzione e di pulizia presso l’Istituto Alberghiero di Ceglie Messapica. Riconoscimento debito fuori bilancio;

13. Lavori di manutenzione e adeguamento degli uffici provinciali ed adiacenti locali dell’ex convento di San Paolo Eremita. Debito fuori bilancio;

14. Lavori urgenti di rimozione detriti e pietrisco sulla S.P. 17 provenienti dalla strada “Vicinale da Pico a Serramaro”. Debito fuori bilancio.