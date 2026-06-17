L’Associazione IL CURRO APS gestore ufficiale della Casa di Quartiere “Gala House” chiama a raccolta il territorio: cercasi espositori per il nuovo Mercatino del Vintage e dell’Artigianato.

L’appello dell’Associazione: «La struttura esiste per il territorio, popoliamo e costruiamo questo spazio insieme».

​L’Associazione quindi annuncia l’avvio ufficiale della campagna di adesione per la nascita di un nuovo Mercatino del Vintage, del Collezionismo e dell’Artigianato Creativo.

L’iniziativa nasce con il chiaro intento di valorizzare la creatività locale, promuovere la cultura del riuso consapevole e offrire una vetrina a hobbisti, artigiani e collezionisti della provincia di Brindisi e non solo.

​Per garantire la sostenibilità, la ricchezza espositiva e la buona riuscita dell’evento, l’associazione ha fissato l’obiettivo di raggiungere una quota minima di almeno 20 espositori. Coerentemente con lo spirito partecipativo della Gala House, la data ufficiale dell’evento non è stata stabilita a priori: l’organizzazione raccoglierà prima le disponibilità per poi concordare e scegliere la data migliore insieme agli operatori stessi, massimizzando così l’affluenza di pubblico e la funzionalità organizzativa.

​«Come gestori siamo e saremo sempre a completa disposizione del territorio, ma la struttura e le sue attività sono la comunità stessa — spiegano i referenti de IL CURRO APS — La Gala House esiste per i cittadini ed è fondamentale che siano proprio loro a popolarla e farla vivere.»

​Con questo progetto, IL CURRO APS intende ribadire la centralità della Gala House come hub di aggregazione sociale e culturale.

Il mercatino non si configurerà semplicemente come un appuntamento commerciale, ma come un momento di festa, condivisione e cittadinanza attiva in cui la presenza fisica e l’entusiasmo dei residenti faranno la reale differenza.

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L’Associazione sottolinea la massima apertura al dialogo e all’ascolto senza alcun filtro o formalismo. Tutti gli interessati a partecipare con un proprio spazio espositivo o a proporre collaborazioni possono contattare direttamente i referenti ai numeri dedicati, attivi in qualsiasi momento per accogliere richieste, dubbi e adesioni economiche o logistiche.

​La cittadinanza e gli operatori del settore sono invitati a fare rete, condividendo l’iniziativa e rispondendo “presente” a un appello che mira a rendere Tuturano un polo vivo, dinamico e attrattivo.

​Ente Promotore: Associazione “IL CURRO APS” (Gestore ufficiale Gala House)

​Sede della struttura: Via Adua 90, Tuturano, Brindisi (BR)

​Recapiti Telefonici: 349 8195650, 347 3795435

Pagina Facebook Ufficiale: Associazione di Promozione Sociale “IL CURRO – APS”