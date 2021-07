Il dottor Stefano Termite è il nuovo direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Brindisi, la struttura preposta alla promozione della salute pubblica e alla tutela da diversi rischi di natura infettiva, igienico-ambientale, sanitaria, alimentare e lavorativa. La direzione strategica gli ha conferito un incarico quinquennale con decorrenza primo luglio.

Dopo l’esperienza in altre Asl, Termite è in servizio nella Asl Brindisi dal 2004 e dirige il Servizio di Igiene e Sanità pubblica dal 2016, settore con molteplici funzioni come la prevenzione delle malattie infettive e parassitarie, la sorveglianza epidemiologica, le vaccinazioni, la prevenzione negli ambienti di vita, medicina legale, accertamento delle condizioni invalidanti, rilascio di pareri su pratiche edilizie e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, vigilanza e controllo sulle strutture turistico ricettive e termali. È anche responsabile dei programmi di screening oncologici dal 2015 e dall’inizio della pandemia (marzo 2020) ha coordinato sul territorio tutte le attività di contrasto al Covid-19: dall’attività di sorveglianza sanitaria all’organizzazione della campagna vaccinale ancora in atto.

Il Dipartimento di Prevenzione si articola in strutture complesse con competenze specifiche: Servizio di Igiene e Sanita Pubblica (Sisp), Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (Sian), Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spesal), Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria (Siav), suddiviso in tre aree autonome (Area A, Area B, Area C) che si occupano rispettivamente di Sanità animale, di Igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati, di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

UFFICIO STAMPA ASL BR