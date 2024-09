Ieri 26 settembre 2024, il Generale di Corpo d’Armata Marco MINICUCCI, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, si è recato in visita al Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi. Dopo la resa degli onori, l’alto Ufficiale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale di Brindisi, Colonnello Leonardo ACQUARO, da tutti gli Ufficiali e da una rappresentanza dei Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri dei vari reparti dell’Organizzazione Territoriale, Speciale e Forestale. Presenti anche le delegazioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri e Forestali in congedo che prestano servizio di volontariato e nella protezione civile.

Ai Carabinieri ha rivolto espressioni di ringraziamento e apprezzamento per il servizio svolto e per la quotidiana opera di prevenzione e repressione realizzata sul territorio, sottolineando l’importanza del servizio di prossimità offerto ai cittadini e del ruolo di assoluta centralità ricoperto dall’Arma dei Carabinieri nel “sistema sicurezza” del Paese. Il Generale – nel suo intervento – ha anche richiamato i valori etici per i quali l’Arma è diventata punto di riferimento per le comunità, soffermandosi sulla funzione di rassicurazione sociale assolta dall’Istituzione attraverso l’azione quotidiana dei Carabinieri ed esortando i Carabinieri a lavorare con impegno e serenità.

Nella sala rapporto del Comando Provinciale ha incontrato gli Ufficiali, con i quali ha analizzato le criticità del territorio, anche con riferimento alle tematiche occupazionali e le problematiche emergenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il Generale ha quindi incontrato il Procuratore della Repubblica di Brindisi, dott. Antonio DE DONNO, con il quale ha fatto un punto di situazione sulle attività d’indagine e di contrasto dei reati dell’Arma sul territorio.

Questa mattina il Comandante Interregionale ha fatto visita al Prefetto di Brindisi, dott. Luigi CARNEVALE, con il quale ha esaminato la situazione sulla sicurezza in provincia, e al vescovo della Diocesi di Brindisi – Ostuni, Mons. Giovanni INTINI.

26.9.2024 – Visita del Comandante Interregionale Carabinieri Ogaden (2).JPG