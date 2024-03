Si comunica che da questa settimana la Delegazione della frazione Tuturano sarà aperta tutti i giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 per l’espletamento delle normali funzioni di anagrafe.

Sarà possibile richiedere e ottenere il rilascio della carta di identità elettronica, certificati di anagrafe a vista e prenotare richieste di certificazioni storiche o cambi di residenza, il cui rilascio avverrà successivamente sempre presso la Delegazione.

Questo il commento del consigliere Tondi (Forza Italia): “Questa mattina è stato disposto l’ordine di servizio che prevede la riapertura per un giorno a settimana della delegazione Comunale di Tuturano. L’apertura sarà tutti i Giovedì dalle 09,00 alle 12,00

Si tratta di un risultato ottenuto grazie all’impegno di Forza Italia con la sua delegazione in Giunta e il suo Gruppo consiliare che ha permesso di risolvere una problematica molto importante per il quartiere. Grazie al Sindaco Marchionna che ha sostenuto la soluzione del problema”.