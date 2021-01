Inizia sotto i buoni auspici, il nuovo anno sportivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Taekwondo “Pennetta Rosa”. In questi giorni, sono arrivati i risultati di quattro campionati internazionali online, dove ha visto la partecipazione del direttore tecnico Cosimo Spinelli c.n. 8° Dan e dei suoi atleti.

Tre campionati si sono svolti online in Venezuela mentre uno a Portland (Oregon USA) e hanno visto i seguenti successi:

1) Campionato Internazionale online “Copa Virtual Federacon Venezolana di Taekwondo”, dove sono state conquistati due medaglia d’oro, una per il maestro Spinelli ed una per Alessia Spinelli, una medaglia d’argento per Antonio Celeste ed una di bronzo per Melissa Spinelli;

2) Campionato Internazionale online “1er Evento Virtual Copa Saet – en su Septimo Aniversario Federacion”:, dove è stato conquistato un oro da parte di Antonio Celeste e un argento per Cosimo Spinelli;

3) Campionato Internazionale online “Open World Taekwondo Family”, dove sono stati conquistati tre ori: Alessia Spinelli, Cosimo Spinelli e Nicholas Troso, argento per Melissa Spinelli;

4) Campionato Internazionale online “20 year Celebration – 2nd IOTFC Poomsae Online Championships”: oro per Cosimo Spinelli e Antonio Celeste, argento per Alessia e Melissa Spinelli.

Attualmente, gli atleti e il direttore tecnico sono in preparazione per affrontare altri tre campionati internazionali online, nell’attesa che passi questa pandemia e tutti gli atleti possono tornare ad allenarsi in palestra.