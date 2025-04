La Confesercenti Provinciale di Brindisi, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Ugo Granafei” di Mesagne e il Comitato di Piazza Criscuolo, con il patrocinio del Comune di Mesagne, è lieta di presentare “Il Maggio dei Libri”, una rassegna di eventi culturali dedicati alla lettura, alla condivisione e alla valorizzazione del centro storico.

Dal 2 al 30 maggio, ogni venerdì sera, la suggestiva Piazza Criscuolo diventerà un salotto culturale a cielo aperto dove parole, libri e musica si intrecciano con il gusto e la socialità.

Ogni appuntamento sarà articolato in due momenti:

Dalle ore 18.30 – Incontri con gli autori: presentazioni di libri, letture pubbliche, dialoghi con scrittori e ospiti del mondo culturale.

(Con un’eccezione speciale per venerdì 2 maggio)

Venerdì 2 maggio – Silent Reading Party: un momento silenzioso e collettivo di lettura, in cui ognuno porta un libro e si lascia avvolgere dall’atmosfera della piazza, condividendo il silenzio e il piacere della lettura.

Dalle ore 20.00 – Aperitivo conviviale presso i locali della piazza, accompagnato da musica dal vivo, per proseguire la serata in compagnia e leggerezza.

Iniziative speciali per tutto il mese:

“Vetrine d’Autore”: le attività commerciali sono invitate ad allestire le proprie vetrine ispirandosi al mondo dei libri, trasformando le vie del centro in un percorso narrativo e creativo.

“Degustazioni d’Autore”: bar e ristoranti aderenti offriranno libri da sfogliare e leggere sui tavolini, accanto a caffè e piatti speciali. Un invito alla lettura diffusa, spontanea e quotidiana.

“LettieRiletti – il bookcrossing di QuiMesagne”: sempre attivo il punto di scambio libri, da cui chiunque potrà prendere gratuitamente un testo, leggerlo e magari condividerne un altro.

Un piccolo gesto di solidarietà culturale, che trasforma i libri che abbiamo amato in storie da donare e far rivivere. Saranno disponibili tanti nuovi testi interessanti per tutti i gusti.

Vi aspettiamo per vivere insieme un maggio pieno di cultura, bellezza e comunità



COMUNICATO STAMPA CONFESERCENTI