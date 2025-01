Fantastico! Così il ministro Valditara definisce il risultato di una sperimentazione dell’istituto professionale Morvillo Falcone di Brindisi che ha portato alla produzione di i-dress, abiti connessi a Internet, presentati nelle giornate del 14 e 15 gennaio presso il Ministero dell’ istruzione e del Merito.

Il Ministro, nel complimentarsi con le ragazze, Claudia Chiarella, Federica Madaghiele, Stella Totaro e Noemi Urso, coordinate dalla professoressa Federica Longo, ha altresì richiesto ulteriori delucidazioni riguardo le linee:

• Morvillo e-Fashion: Una collezione di accessori di moda, tra cui spille e bracciali, arricchiti da elementi elettronici come LED, fili conduttivi e batterie, con un occhio di riguardo al riuso e alla sostenibilità ambientale.

• Morvillo Smart Art: Elaborati artistici su tela Aida con colori e ricami a punto croce, integrati con schede elettroniche programmabili che permettono di gestire luci nelle decorazioni.

• Morvillo i-Dress: Una linea di abiti progettati e realizzati dagli studenti, connessi a Internet tramite schede elettroniche programmabili e gestibili da remoto.

L’evento ha rappresentato un’opportunità unica per l’istituto Morvillo Falcone, il solo istituto selezionato per la Regione Puglia, per presentare le proprie eccellenze e condividere con altri enti e istituzioni le buone pratiche innovative implementate nel campo dell’innovazione, del wearable e della moda. Questi progetti non solo dimostrano l’impegno della scuola nell’ uso delle nuove tecnologie, ma anche una forte attenzione alla sostenibilità e al riuso creativo.

L’assessore Ercole Saponaro del Comune di Brindisi, ha elogiato e lodato l’istituto, dichiarando testualmente: “A nome dell’Amministrazione comunale, desidero ringraziare la Dirigente Esposito, tutto il personale e gli studenti dell’Istituto Morvillo Falcone. Ancora una volta, avete dato onore alla nostra città partecipando alla manifestazione a Roma con il ministro Valditara. Con il vostro lavoro, la dedizione e il sacrificio, avete dimostrato che con impegno e determinazione è possibile conseguire grandi risultati. Le parole di elogio del ministro nei vostri confronti sono motivo di grande orgoglio per tutti noi. Continuate a mantenere alto il nome della vostra scuola e della nostra città con la vostra professionalità e determinazione. Grazie di cuore.”