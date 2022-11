Presso il Museo “Ribezzo” di Brindisi, in piazza Duomo, venerdì 2 dicembre, alle ore 17.30, nell’ambito della rassegna culturale “Il mio libro va in Biblioteca. Dialogo dell’autore con l’altro da sé”, organizzata dal Polo Bibliomuseale di Brindisi, diretto dall’arch. Emilia Mannozzi, si presenta il libro di Sergio Peschiulli “Tre passi verso la salute”, Fides Edizioni.

La rassegna, avviata già nel 2019, propone percorsi di approfondimento fra arte, letteratura, saggistica e attualità, in cui gli Autori conversano sui contenuti della propria opera con un “Altro da sé” alla ricerca del proprio vero “volto”.

Dialogheranno con l’autore il dott. Michele Bombacigno – scrittore, e l’avv. Emilio Graziuso – Presidente nazionale Associazione “Dalla parte del consumatore”. Presenta il giornalista Renato Rubino.

Il Libro

Con parole semplici e accessibili Sergio Peschiulli, appassionato naturopata, ci offre in questo manuale di agile consultazione preziosi consigli per conoscere meglio il nostro corpo e prendercene cura grazie a un’alimentazione sana, razionale ed equilibrata, non senza averci messo in guardia dai rischi del fai da te e da un ricorso poco attento alla congerie di informazioni, non di rado fuorvianti, reperibili sul web. Seguendo i suoi suggerimenti, e ricordando il sempre valido antichissimo brocardo mens sana in corpore sano, non sarà solo il nostro organismo a trarre importanti benefici, perché anche il nostro spirito si gioverà di un’alimentazione più consapevole e di uno stile di vita più naturale. Non mancano nella trattazione indicazioni sui rimedi naturali che possono aiutarci a combattere varie patologie e disturbi, né curiosità e raccomandazioni per sfuggire ai pericoli di un mercato alimentare troppo spesso insidioso. Completano la trattazione due utilissime appendici, una, di Stefano Peschiulli, che ci introduce alla pratica dello Yoga, e l’altra, curata dal dottor Sergio Daccico, con interessanti consigli medici.

L’Autore

Sergio Peschiulli è nato e vive a Brindisi, è Counseling di Naturopatia scientifica psicosomatica Nutrizione e Dietetica e insegnante di Bioenergetica. Organizza corsi di naturopatia presso varie associazioni.