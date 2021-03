Tra le diverse iniziative dedicate al 30° anniversario dell’arrivo dei profughi albanesi in terra di Brindisi, segnaliamo il video racconto “Il pane, il sale e il cuore bianco” pubblicato in due parti sul canale digitale You Tube.

Il 7 marzo 1991 iniziava l’esodo albanese in Italia con l’arrivo di oltre 25.000 persone dai porti della penisola balcanica. Uomini, donne e bambini arrivarono ammassati sui barconi e sulle navi pieni di angoscia e di speranza.

La città di Brindisi fu svegliata dai suoni del mare e dalle imbarcazioni piene di migranti. Lo Stato, poco presente e poco preparato all’evento, lasciò spazio alla mobilitazione, alla solidarietà e alla generosità dei brindisini che in maniera spontanea offrirono accoglienza.

Il giornalista e scrittore Mimmo Tardio, con il coordinamento editoriale di Giuseppe Marella e la collaborazione di History Digital Library, ha raccolto alcune piccole storie di quel periodo, schegge dal cuore di Brindisi che narrano una serie di avvenimenti pieni di solidarietà e di impegno civile.

Nel video racconto “Il pane, il sale e il cuore bianco” sono inseriti dei micro racconti sullo sbarco degli albanesi nel nostro porto, letti da Cesare Pasimeni e Giampiera Di Monte, montati e diretti da Francesco Iurlaro.

Tra le storie narrate ci sono quelle di Pino Marchionna, in quel periodo sindaco della città, Teo Titi, Rosy Barretta, Antonio Bianco, Fiorella Laforgia, Mina Mandese, Vanna Pescara, Vittorio Bruno Stamerra, Nexjip Hixsenj, Antonio D’Agnello, Luigi Abbadessa, Rita Putignano, Anna Volpicella ed altri ancora.

“Le storie che ho narrato” – racconta Mimmo Tardio – “le ho immaginate come una lunga lettera alle mie figlie Ramona e Barbara sulla solidarietà. La chiusura finale è dedicata a una studentessa dell’ istituto scolastico Morvillo Falcone, figlia di persone albanesi sbarcate a Brindisi. In questi tempi ancora dolorosi e di chiusura” – continua Tardio – “è bene pensare, ancora di più, di quanto sia bello ed utile aiutare gli altri, di fatto, dare più senso alle proprie vite”.

La città di Brindisi ha mostrato una capacità di accoglienza in modo straordinario. il video racconto “Il pane, il sale e il cuore bianco” rappresenta una importante testimonianza. Un ricordo ancora vivo che appartiene a tutta l’intera comunità brindisina.

