Il circolo di Brindisi del Partito Democratico, fondato sui valori storici di solidarietà, comunità, rispetto e impegno sociale, esprime la propria solidarietà e il pieno sostegno all’Arcivescovo Monsignor Giovanni Intini, per quanto accaduto durante l’atteso discorso a margine della processione a mare per i Santi Patroni della città. L’amarezza e la delusione dell’Arcivescovo sono sentimenti che accomunano la maggior parte dei cittadini, non solo credenti.

La vergognosa e inutile intolleranza manifestata da una manciata di irrispettosi e ineducati cittadini in un momento, atteso un anno, in cui si celebra la tradizionale omelia in onore di San Lorenzo e San Teodoro rappresenta una grave macchia ai festeggiamenti.

Riteniamo che la festa patronale non sia solo un evento di folklore popolare, ma principalmente una profonda celebrazione religiosa che invita la nostra comunità a riflettere sui valori fondanti del nostro vivere come comunità.

Le parole di Monsignor Intini sono state un richiamo necessario e urgente alla riscoperta dell’appartenenza e della partecipazione, valori fondamentali che, come ha sottolineato lo stesso Arcivescovo, stanno vivendo una preoccupante crisi nella nostra società. In un’epoca in cui il benessere personale e la felicità individuale vengono anteposti a qualsiasi altra responsabilità sociale, è fondamentale accogliere l’invito del nostro pastore spirituale a ritrovare il “noi”, costruendo insieme una comunità più unita e solidale.

Il discorso di Monsignor Intini ha saputo cogliere con saggezza la necessità di una riflessione profonda su temi cruciali come l’illegalità, la corruzione, l’esclusione sociale e la difesa degli interessi di parte, che stanno limitando sempre più la partecipazione democratica. Richiamandosi al pensiero di Aldo Moro e di Papa Francesco, l’Arcivescovo ha giustamente sottolineato come uno Stato possa dirsi veramente democratico solo se al servizio della dignità, libertà e autonomia della persona umana.

Il Partito Democratico di Brindisi condivide pienamente questa visione e ritiene che la partecipazione non possa essere improvvisata, ma debba essere coltivata e promossa, soprattutto tra le giovani generazioni. Siamo quindi convinti che le parole di Monsignor Intini rappresentino un faro per la nostra comunità e meritino il massimo rispetto e attenzione.

Il Partito Democratico di Brindisi si augura pertanto che tutti i cittadini possano riflettere sulle parole dell’Arcivescovo e possano unirsi nello sforzo di costruire una società più giusta, inclusiva e solidale, in cui nessuno si senta abbandonato o escluso.

Partito Democratico di Brindisi