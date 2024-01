Nella vita non conta quante cose arrivi a possedere ma, piuttosto, quanti legami si è riusciti a stringere.

Una morale che appare una metafora per tutti colori che portano il teatro nel cuore e che hanno fatto di esso una grande passione e una ragione di vita, proprio per via delle infinite emozioni e dei tanti rapporti nati sulle tavole di legno e nel dietro le quinte.

Non è un caso che ad aprire la stagione 2024 del Teatro Sociale di Fasano sia “Il Piccolo Principe”, pièce tratta dal «romanzo filosofico» di Antoine de Saint-Exupéry pubblicato nel 1943, prodotto dalla compagnia SenzaConfine per la regia di Teresa Cecere e David Marzi e in programma domenica 7 dicembre alle 19.00.

L’evento rientra nel cartellone degli eventi natalizi della città di Fasano ed è promosso da Katharà nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano.

L’amicizia e l’amore sono le tematiche principali dell’opera dell’autore francese che definisce il suo “un racconto per bambini ma che si rivolge agli adulti”. Lo spettacolo racconta del magico incontro tra un aviatore e un piccolo principe proveniente da un altro pianeta.

L’avventura che i due personaggi vivono nel deserto del Sahara, raccontato inizialmente con le sembianze tipiche della favola, è solo un pretesto per affrontare temi eterni della condizione umana: la solitudine, il senso della vita, il significato dell’amore e dell’amicizia.

CAST

Maria Barnaba

Michele Conversano

Sabrina Cordella

Greta Iacovazzi

David Marzi

Alessio Pantaleo

Ilenia Sibilio

Adattamento teatrale e regia

Teresa Cecere e David Marzi

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info: 334 1144911

UFFICIO STAMPA

ATS KATHARÀ